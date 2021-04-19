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«Около $50 млн»: девелопер MR Group вложится в стартапы в сфере недвижимости

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Девелопер MR Group создал фонд MR Ventures — он будет специализироваться на инвестициях в стартапы, связанные с недвижимостью.

«Около $50 млн»: девелопер MR Group вложится в стартапы в сфере недвижимости

Размер фонда составит около $50 млн, эти средства планируется в течение трёх лет направить на развитие стартапов в области производства нового оборудования и материалов для строительства, рассказал представитель компании «Ведомостям».

Фонд также заинтересован в проектах, специализирующихся на автоматизации процессов в строительстве и на создании маркетплейсов и инвестиционных платформ, в том числе с использованием big data. Собеседник «Ведомостей» уточнил, что фонд планирует развивать стартапы на территории России и стран СНГ, рассматривается также возможность выхода на европейские и американские рынки.

Управляющим партнером MR Ventures стала американский венчурный инвестор Рената Джордж. Ранее она участвовала в таких проектах, как BankSimple, Credit Karma и др.

При этом технологии стартапов, в которые будет инвестировать MR Ventures, планирует использовать и сам девелопер. Это, по словам представителя MR Group, позволит компании существенно оптимизировать затраты и уменьшить сроки строительства проектов.

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Фото: denisismagilov / Depositphotos.

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