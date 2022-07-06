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МТС потратит 90 млн рублей на выплаты игровым стримерам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС запустила программу финансовой поддержки стримеров платформы WASD. Авторы контента смогут каждый месяц зарабатывать до 100 тыс. рублей, общий фонд выплат составит до 90 млн рублей, говорится в сообщении компании.

МТС потратит 90 млн рублей на выплаты игровым стримерам

Платформа предлагает стимерам проводить прямые трансляции с прохождением игр и другими активностями в соответствии с правилами WASD и зарабатывать от 15 до 100 тыс. рублей ежемесячно. Материал должен быть авторским, без контента третьих лиц, например, фильмов.

Выплаты получат пользователи, попавшие в топ-300 (он составляется каждый месяц). Размер зависит от рейтинга участника по результатам его активности и зависит от количества набранных баллов. Баллы начисляются из расчета числа зрителей на стримах единовременно, количества платных подписок и стримов с просмотром более 20 минут и общего времени просмотра.

Программа WASD UP начнется 1 августа и продлится три месяца, ее срок могут увеличить. Для вступления в программу нужно зарегистрироваться на платформе WASD и вступить в партнерскую программу, подписав специальное соглашение на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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