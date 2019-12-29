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МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Компания МТС разработала «умную» колонку с виртуальным ассистентом по имени Марвин и поддержкой устройств «умного» дома. Об этом говорится в письме директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера, которое получили сотрудники компании (копия есть у Rusbase). Представитель МТС подтвердил подлинность письма.



МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником

Голосовой помощник «Марвин» работает на основе искусственного интеллекта. В МТС ожидают, что в перспективе он станет центром цифровой экосистемы компании. 

«Марвин» умеет ставить музыку и аудиокниги, рассказывать новости, отвечать на вопросы и управлять «умным» домом.

Колонка совместима с устройствами «умного» дома, которые поддерживают протокол ZigBee 3.0. Чтобы связать их с колонкой, нужно установить мобильное приложение для «умного» дома МТС.

Изображение: пресс-служба МТС

Сейчас колонку с «Марвином» тестируют сотрудники МТС. Их задача — общаться с помощником, чтобы искусственный интеллект развивался и приобретал новые навыки.

Как только в МТС будут довольны результатами тестов, колонка выйдет в продажу. Ориентировочно это произойдет в первой половине 2020 года.

Среди российских производителей «умные» колонки уже есть у «Яндекса». В «Яндекс.Станцию» и ее мини-вариант устроена голосовая помощница «Алиса». При этом «Станция Мини» понимает не только голос, но и жесты.

Разработкой собственных колонок также занимаются Сбербанк и Mail.ru Group.

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Фото: klevo / Shutterstock

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