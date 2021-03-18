МТС откроет венчурную студию для подготовки стартапов к посевному раунду

Компания МТС объявила об открытии венчурной студии. Она станет новым подразделением центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub и будет готовить стартапы к посевному раунду инвестиций, рассказали RB.ru в компании.

Основное направление проектов, интересных венчурной студии, — это новые технологические бизнесы, представляющие ценность для пользователей экосистемы МТС. При этом решения могут быть созданы как сотрудниками МТС, так и предпринимателями, не связанными с компанией.

Отмечается, что лучшие решения участников студии получат посевное финансирование в размере до $2 млн. Также отобранным проектам будут предложены доступ к ресурсам и экспертизе МТС, помощь внешних менторов и опцион в запущенных компаниях в размере до 20% для ключевых членов команды.

Модель работы венчурной студии предполагает привлечение соинвесторов из числа партнеров МТС и постепенное снижение доли самой корпорации в новых бизнесах до миноритарной.

«Такая модель сотрудничества даст нам возможность управлять развитием продукта на раннем этапе, делиться экспертизой, транслировать предпринимательский опыт. При этом компания возьмет на себя все внутренние процессы проекта: от юридического сопровождения до маркетинга», — отметил директор MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.



Венчурную студию возглавит Михаил Эрман. Ранее он руководил бизнес-инкубатором в «Высшей школе экономики».

MTS StartUp Hub — центр по инновациям и инвестициям компании МТС. Он состоит из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.

Венчурная студия (венчур билдер, venture builder) ― это компании, которые поставили создание стартапов на поток и сделали этот процесс своим бизнесом. Они запускают несколько стартапов одновременно, инвестируют свои средства и помогают привлечь дополнительные деньги.

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Фото: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock