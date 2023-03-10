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Илон Маск намерен построить город для своих сотрудников в Техасе — WSJ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский миллиардер Илон Маск намерен построить город рядом с Остином в Техасе. Дома будут сдаваться сотрудникам SpaceX, Tesla и Boring Company по ценам ниже рыночных.

Илон Маск намерен построить город для своих сотрудников в Техасе — WSJ

В проекте — модульные дома, бассейн, спортивные площадки и школа. Рядом планируется и резиденция самого предпринимателя. На участке уже появилась табличка «Добро пожаловать, Снейлбрук, Техас, 2021», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В прошлом году Boring Company предлагала сотрудникам арендовать дома недалеко от работы. Цена за жилье с двумя или тремя спальнями составляла от $800 в месяц. После увольнения жилплощадь необходимо было освободить в течение 30 дней.

В 2022 году Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд. Это произошло за год и два месяца: с ноября 2021 года. После потери Маск лишился также и звания самого богатого в мире человека.

Фото на обложке: Nick Fox / Shutterstock

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