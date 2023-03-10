Илон Маск намерен построить город для своих сотрудников в Техасе — WSJ

Американский миллиардер Илон Маск намерен построить город рядом с Остином в Техасе. Дома будут сдаваться сотрудникам SpaceX, Tesla и Boring Company по ценам ниже рыночных.
В проекте — модульные дома, бассейн, спортивные площадки и школа. Рядом планируется и резиденция самого предпринимателя. На участке уже появилась табличка «Добро пожаловать, Снейлбрук, Техас, 2021», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В прошлом году Boring Company предлагала сотрудникам арендовать дома недалеко от работы. Цена за жилье с двумя или тремя спальнями составляла от $800 в месяц. После увольнения жилплощадь необходимо было освободить в течение 30 дней.
В 2022 году Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд. Это произошло за год и два месяца: с ноября 2021 года. После потери Маск лишился также и звания самого богатого в мире человека.
Фото на обложке: Nick Fox /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 3 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
- 4 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
- 5 Искусственный интеллект, экологическая катастрофа или астероид — сценарии конца света от технологических лидеров и ученых
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2023
10 марта 2023
12 марта 2023