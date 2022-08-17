Илон Маск объявил о планах купить «Манчестер Юнайтед»

Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о планах купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Так он ответил на твит, в котором сообщил, что поддерживает «левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии».
«Ты серьезно?», «Может купишь Blue Orgin?», «Это сумасшествие», «Если они продолжать играть как раньше, то можно получить скидку» — подписчики Маска отрегировали по-разному на сообщение, пока неясно, пошутил предприниматель или действительно намерен стать владельцем клуба.
Контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров из США, которыми недовольны болельщики «красных дьяволов» из-за неэффективного управления. В апреле 2021 Глейзеры готовы были продать клуб за £4 млрд ($4,8 млрд).
Накануне Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети. Суд обязал Twitter передать Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам.
Илон Маск объявил о покупке Twitter 25 апреля, 9 июля он отказался от сделки. Поводом послужил отказ соцсети в раскрытии информации о количестве ботов. Юристы Маска назвали это фундаментальным фактором в расчете стоимости Twitter. Затем стороны сделки подали в суд друг на друга.
Фото на обложке: chiangrai /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети
- 2 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 3 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 4 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
- 5 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
ВОЗМОЖНОСТИ
17 августа 2022
17 августа 2022