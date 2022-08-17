Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск объявил о планах купить «Манчестер Юнайтед»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о планах купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Так он ответил на твит, в котором сообщил, что поддерживает «левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии».

Илон Маск объявил о планах купить «Манчестер Юнайтед»

«Ты серьезно?», «Может купишь Blue Orgin?», «Это сумасшествие», «Если они продолжать играть как раньше, то можно получить скидку» — подписчики Маска отрегировали по-разному на сообщение, пока неясно, пошутил предприниматель или действительно намерен стать владельцем клуба.

Контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров из США, которыми недовольны болельщики «красных дьяволов» из-за неэффективного управления. В апреле 2021 Глейзеры готовы были продать клуб за £4 млрд ($4,8 млрд).

Накануне Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети. Суд обязал Twitter передать Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам.

Илон Маск объявил о покупке Twitter 25 апреля, 9 июля он отказался от сделки. Поводом послужил отказ соцсети в раскрытии информации о количестве ботов. Юристы Маска назвали это фундаментальным фактором в расчете стоимости Twitter. Затем стороны сделки подали в суд друг на друга.

Фото на обложке: chiangrai / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети
  2. 2 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
  3. 3 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
  4. 4 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
  5. 5 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2022

ML-контест «Определение сбоев»

17 августа 2022

Онлайн-смена «Предприниматели будущего»

18 августа 2022

Всероссийский конкурс предпринимательских инициатив «Энергия идей»

Все ВОЗМОЖНОСТИ