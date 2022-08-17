Илон Маск объявил о планах купить «Манчестер Юнайтед»

Предприниматель и миллиардер Илон Маск объявил о планах купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Так он ответил на твит, в котором сообщил, что поддерживает «левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии».

«Ты серьезно?», «Может купишь Blue Orgin?», «Это сумасшествие», «Если они продолжать играть как раньше, то можно получить скидку» — подписчики Маска отрегировали по-разному на сообщение, пока неясно, пошутил предприниматель или действительно намерен стать владельцем клуба.

Контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров из США, которыми недовольны болельщики «красных дьяволов» из-за неэффективного управления. В апреле 2021 Глейзеры готовы были продать клуб за £4 млрд ($4,8 млрд).

Накануне Илон Маск выиграл суд против Twitter по делу о покупке соцсети. Суд обязал Twitter передать Илону Маску файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам.

Илон Маск объявил о покупке Twitter 25 апреля, 9 июля он отказался от сделки. Поводом послужил отказ соцсети в раскрытии информации о количестве ботов. Юристы Маска назвали это фундаментальным фактором в расчете стоимости Twitter. Затем стороны сделки подали в суд друг на друга.

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