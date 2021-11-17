Илон Маск продал акции Tesla еще на $973 млн

Основатель Tesla Илон Маск продал очередной крупный пакет акций производителя электрокаров на сумму $973 млн. Он распродает ценные бумаги уже седьмой день подряд. За это время ему удалось продать примерно 5% принадлежащих ему акций Tesla.

Согласно данным, которые миллиардер предоставил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), 16 ноября 2021 года им было продано еще 934 тыс. акций на сумму $973 млн.

Общая сумма, которую он выручил от продажи ценных бумаг, достигла $8,8 млрд. Всего основатель Tesla продал 8,2 млн акций, таким образом уже наполовину исполнив свое обещание продать 10% акций Tesla, принадлежащих ему.