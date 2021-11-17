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Илон Маск продал акции Tesla еще на $973 млн

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla Илон Маск продал очередной крупный пакет акций производителя электрокаров на сумму $973 млн. Он распродает ценные бумаги уже седьмой день подряд. За это время ему удалось продать примерно 5% принадлежащих ему акций Tesla.

Илон Маск продал акции Tesla еще на $973 млн

Согласно данным, которые миллиардер предоставил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), 16 ноября 2021 года им было продано еще 934 тыс. акций на сумму $973 млн.

Общая сумма, которую он выручил от продажи ценных бумаг, достигла $8,8 млрд. Всего основатель Tesla продал 8,2 млн акций, таким образом уже наполовину исполнив свое обещание продать 10% акций Tesla, принадлежащих ему. 

Маск распродает акции автопроизводителя, чтобы выполнить налоговые обязательства. Так, накануне он продал 934 тыс. акций компании. Ранее глава Tesla запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги. Он подчеркивал, что продажа акций является единственным способом платить налоги.

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Фото на обложке: Naresh111 / Shutterstock

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