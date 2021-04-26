Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Мыслить как инвестор: AI назвал самое привлекательное жилье в Москве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Инвестиционная компания Realiste поделилась с РБ.РУ рейтингом привлекательной для вложений недвижимости Москвы, составленного с использованием искусственного интеллекта. По множеству критериев было проанализировано почти 50 тысяч домов, оценку которых проранжировали от A+ до FFF-.

Мыслить как инвестор: AI назвал самое привлекательное жилье в Москве

Авторы рейтинга смотрели на наличие фитнес-центров, зон отдыха, детских площадок, благоустроенных территорий возле дома, а также на его внешний вид, наличие гостевой приемной, год постройки, планировку квартир и материалы, из которых дом построен. Не учитывались критерии близости к метро и локационного расположения дома, например, «центр» или «окраина».

«Рост числа домов высокого класса означает, что район в целом будет дорожать. Другой вариант: наличие большого числа старых домов с низким рейтингом в хорошей, комфортной локации означает, что район недооценен и является хорошей идеей для инвестиций», – отметили в Realiste.

Оказалось, что недвижимость в Люберцах (рейтинг А) гораздо привлекательней, чем в районе Китай Города (Е+), а Мытищи (Е+) сопоставимы с районом станции метро Минская (Е-). Авторы подчеркнули, что учитывалось качество и комфорт самого дома или ЖК вне зависимости от локации.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Всего было проанализировано 47 тысяч домов. В Realiste добавили, что рейтинг «будет улучшаться и дорабатываться», но сегодня его точность составляет 89%. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото: realiste.ru

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как повысить рейтинг сайта в выдаче: 5 способов
  2. 2 Ищете способы привлечь лучших специалистов? Создайте привлекательный имидж в Telegram
  3. 3 Какие тренды ресторанного бизнеса сегодня надо учитывать?
  4. 4 4 способа законно принимать платежи от иностранных клиентов
  5. 5 Как подготовить успешную elevator pitch: рекомендации для быстрого привлечения внимания инвестора
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

MediaSoft Инвестиции — инвестиции до 10 млн в SaaS-стартапы

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ