Мыслить как инвестор: AI назвал самое привлекательное жилье в Москве

Инвестиционная компания Realiste поделилась с РБ.РУ рейтингом привлекательной для вложений недвижимости Москвы, составленного с использованием искусственного интеллекта. По множеству критериев было проанализировано почти 50 тысяч домов, оценку которых проранжировали от A+ до FFF-.

Авторы рейтинга смотрели на наличие фитнес-центров, зон отдыха, детских площадок, благоустроенных территорий возле дома, а также на его внешний вид, наличие гостевой приемной, год постройки, планировку квартир и материалы, из которых дом построен. Не учитывались критерии близости к метро и локационного расположения дома, например, «центр» или «окраина».

«Рост числа домов высокого класса означает, что район в целом будет дорожать. Другой вариант: наличие большого числа старых домов с низким рейтингом в хорошей, комфортной локации означает, что район недооценен и является хорошей идеей для инвестиций», – отметили в Realiste.

Оказалось, что недвижимость в Люберцах (рейтинг А) гораздо привлекательней, чем в районе Китай Города (Е+), а Мытищи (Е+) сопоставимы с районом станции метро Минская (Е-). Авторы подчеркнули, что учитывалось качество и комфорт самого дома или ЖК вне зависимости от локации.

Всего было проанализировано 47 тысяч домов. В Realiste добавили, что рейтинг «будет улучшаться и дорабатываться», но сегодня его точность составляет 89%.

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Фото: realiste.ru