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ЦБ представит обновленную 1000-рублевую банкноту в 2024 году после критики ее дизайна

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ представит обновленную 1000-рублевую банкноту в 2024 году. Прежний дизайн раскритиковали православные активисты и РПЦ – на куполе Дворцовой церкви на территории Кремля не было креста, а на башне Сююмбике – был полумесяц.

ЦБ представит обновленную 1000-рублевую банкноту в 2024 году после критики ее дизайна

Банк России представит 1000-рублевую банкноту в обновленном после критики общественности дизайне в 2024 году. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова передают «Ведомости».

Дизайн банкноты после ее выпуска подвергся массовой критике со стороны общественности, православных активистов и РПЦ. Купол Дворцовой церкви Кремля был изображен без креста, при этом башня Сююмбике – с полумесяцем.

После критики ЦБ приостановил выпуск обновленной банкноты и обещал доработать дизайн. Регулятор уточнил, что банкнота не поступала в широкое обращение.

ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Они имеют усиленный защитный комплекс, в оформлении использовались достопримечательности федеральных округов.

Фото на обложке: Deacons docs / Shutterstock

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