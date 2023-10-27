ЦБ представит обновленную 1000-рублевую банкноту в 2024 году после критики ее дизайна

ЦБ представит обновленную 1000-рублевую банкноту в 2024 году. Прежний дизайн раскритиковали православные активисты и РПЦ – на куполе Дворцовой церкви на территории Кремля не было креста, а на башне Сююмбике – был полумесяц.
Банк России представит 1000-рублевую банкноту в обновленном после критики общественности дизайне в 2024 году. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова передают «Ведомости».
Дизайн банкноты после ее выпуска подвергся массовой критике со стороны общественности, православных активистов и РПЦ. Купол Дворцовой церкви Кремля был изображен без креста, при этом башня Сююмбике – с полумесяцем.
После критики ЦБ приостановил выпуск обновленной банкноты и обещал доработать дизайн. Регулятор уточнил, что банкнота не поступала в широкое обращение.
ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Они имеют усиленный защитный комплекс, в оформлении использовались достопримечательности федеральных округов.
Фото на обложке: Deacons docs /
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