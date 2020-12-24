«Нацимбио» запускает приложение о прививках

НПО «Микроген» (находится под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех), запустило мобильное приложение «Прививки». Оно поможет пользователям составить индивидуальный календарь вакцинации и напомнит о плановых прививках, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Rusbase.
Помимо возможности составить личный календарь прививок для себя и своих близких в приложении предусмотрены форма обратной связи с медицинским экспертом, пуш-уведомления с напоминанием сделать прививку, статьи и новости о вакцинации, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация.
Мобильное приложение рассчитано на самый широкий круг потребителей – родителей с детьми, путешественников и всех тех, кто заботится о своем здоровье.
Алгоритм приложения учитывает индивидуальную историю вакцинации пользователя и его образ жизни и составляет личный план на основе Национального календаря профилактических прививок и Календаря по эпидемическим показаниям Российской Федерации. Приложение облегчает организацию профилактики заболеваний, но, как отмечают разработчики, не заменяет полностью консультацию врача.
«В России, как и во всем мире, остро стоит проблема отказа от вакцинации, которую необходимо решать с помощью просвещения. В мобильном приложении «Прививки» мы постарались собрать всю необходимую информацию о вакцинации в удобном и современном формате для того, чтобы пользователь смог без труда найти ответы на возникающие вопросы, – рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.
Приложение «Прививки» доступно бесплатно на мобильных телефонах под управлением Android и iOS.
Фото: pressmaster/Depositphotos
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