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«Нацимбио» запускает приложение о прививках

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

НПО «Микроген» (находится под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех), запустило мобильное приложение «Прививки». Оно поможет пользователям составить индивидуальный календарь вакцинации и напомнит о плановых прививках, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

«Нацимбио» запускает приложение о прививках

Помимо возможности составить личный календарь прививок для себя и своих близких в приложении предусмотрены форма обратной связи с медицинским экспертом, пуш-уведомления с напоминанием сделать прививку, статьи и новости о вакцинации, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация.

Мобильное приложение рассчитано на самый широкий круг потребителей – родителей с детьми, путешественников и всех тех, кто заботится о своем здоровье.

Алгоритм приложения учитывает индивидуальную историю вакцинации пользователя и его образ жизни и составляет личный план на основе Национального календаря профилактических прививок и Календаря по эпидемическим показаниям Российской Федерации. Приложение облегчает организацию профилактики заболеваний, но, как отмечают разработчики, не заменяет полностью консультацию врача.

«В России, как и во всем мире, остро стоит проблема отказа от вакцинации, которую необходимо решать с помощью просвещения. В мобильном приложении «Прививки» мы постарались собрать всю необходимую информацию о вакцинации в удобном и современном формате для того, чтобы пользователь смог без труда найти ответы на возникающие вопросы, – рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.

Приложение «Прививки» доступно бесплатно на мобильных телефонах под управлением Android и iOS.

Фото: pressmaster/Depositphotos

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