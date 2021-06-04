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Куриный наггетс в форме персонажа популярной игры продали на eBay за $100 тысяч

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Куриный наггетс из McDonalds, по форме похожий на персонажа популярной видеоигры Among Us, продали на аукционе eBay за $100 тысяч. Учитывая стартовую цену в 99 центов, цена продажи превысила ее в 100 тысяч раз.

Куриный наггетс в форме персонажа популярной игры продали на eBay за $100 тысяч

Скриншот сайта eBay

Куриный наггетс был размещен на eBay 28 мая по цене 99 центов. За время аукциона было сделано 184 ставки.

Скриншот сайта eBay

В итоге наггетс был продан за $99,997 спустя неделю – 4 июня. В названии товара было указано, что он похож на персонажа игры Among Us – «товарища» , что, вероятнее всего, и вызвало большой интерес покупателей.

Продавец, у которого 22 положительных отзыва (100%), готов грамотно упаковать наггетс, чтобы он не испортился, и отправить покупателю.

Among Us – MMORPG, особенно популярная среди молодежи. По данным открытых источников, в ноябре 2020 года число ее пользователей по всему миру составляло 500 млн.

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Фото: Shutterstock.com

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