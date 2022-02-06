Аналитики оценили возможный объем налогов крипторынка в 1 трлн рублей

Власти считают, что могли бы собирать с российского крипторынка до триллиона рублей в год, как следует из составленной для правительства аналитической записки.
Согласно документу, с которым ознакомился The Bell, даже при упрощенной системе налогообложения объем налогов, который можно было бы получить с криптовалютной отрасли, может составлять 0,99 трлн рублей.
Такая сумма получается, если при расчетах исходить из оценки Кремлем российского крипторынка в $214 млрд (16,5 трлн рублей) и налоговой ставки 6%.
Впрочем, точный оборот крипторынка определить очень сложно. По версии Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, он может достигать и 450 трлн рублей. Следовательно, и сумма возможных налогов будет ощутимо другой.
К тому же эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ отдельно подчеркивают в своем отчете, что считать налоговую базу таким предельно упрощенным способом неправильно.
Они рекомендуют поделить налоговые ставки на две категории. По одному принципу будут облагаться юрлица (биржи и посредники), по другому – непосредственно инвесторы (они будет платить налог с доходов на инвестиции, соответственно).
С легальных криптобирж, по расчетам центра, государство могло бы получать от 90 до 180 млрд рублей в год (в зависимости от налоговой ставки). А налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд рублей – если рынок будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы.
Ранее мы уже подробно рассказывали о попытках правительства взять под контроль отечественный рынок криптовалют.
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Фото на обложке: RODNAE Productions / Pexels
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