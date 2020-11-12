Natura Siberica начала переговоры о продаже своей косметики в США

Американский маркетплейс iHerb намерен начать реализацию российской косметики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора российского представительства компании Илью Микина.

Он рассказал, что уже ведутся переговоры с компанией «Натура сиберика» Андрея Трубникова, выпускающей косметику под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, а также производителем Librederm.

В «Натура сиберика» изданию подтвердили переговоры с iHerb, в Librederm не ответили на запрос.

Продажи в странах Европы «Натура сиберика» через iHerb могут начаться уже через 9–15 месяцев, рассказал представитель компании. Все товары iHerb продаются со складов в США, поэтому даже для продаж в Европе и России производителю нужно адаптировать дизайн продукции под требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Еще через 9–15 месяцев после этого компания планирует начать продажи в США. Для этого рынка «Натура сиберика» планирует разработать отдельную линейку товаров, учитывая предпочтения местных потребителей. Она должна пройти сертификацию минсельхоза США о качестве продукции.

Сейчас «Натура сиберика» реализует продукцию в Европе только офлайн и на небольших локальных интернет-площадках, а на рынке США ее продукция не представлена.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сотрудничество с российскими брендами позволит самому маркетплейсу увеличить средний чек в России. Помимо представленных на сайте иностранных продуктов потребитель может заодно купить и знакомый ему товар.

Для российских производителей, в свою очередь, это шанс попасть на большую и известную площадку с широким ассортиментом и крупными продажами на зарубежных рынках.

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