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Natura Siberica начала переговоры о продаже своей косметики в США

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Американский маркетплейс iHerb намерен начать реализацию российской косметики. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора российского представительства компании Илью Микина.

Natura Siberica начала переговоры о продаже своей косметики в США

Он рассказал, что уже ведутся переговоры с компанией «Натура сиберика» Андрея Трубникова, выпускающей косметику под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, а также производителем Librederm.

В «Натура сиберика» изданию подтвердили переговоры с iHerb, в Librederm не ответили на запрос.

Продажи в странах Европы «Натура сиберика» через iHerb могут начаться уже через 9–15 месяцев, рассказал представитель компании. Все товары iHerb продаются со складов в США, поэтому даже для продаж в Европе и России производителю нужно адаптировать дизайн продукции под требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. 

Еще через 9–15 месяцев после этого компания планирует начать продажи в США. Для этого рынка «Натура сиберика» планирует разработать отдельную линейку товаров, учитывая предпочтения местных потребителей. Она должна пройти сертификацию минсельхоза США о качестве продукции.

Сейчас «Натура сиберика» реализует продукцию в Европе только офлайн и на небольших локальных интернет-площадках, а на рынке США ее продукция не представлена.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сотрудничество с российскими брендами позволит самому маркетплейсу увеличить средний чек в России. Помимо представленных на сайте иностранных продуктов потребитель может заодно купить и знакомый ему товар.

Для российских производителей, в свою очередь, это шанс попасть на большую и известную площадку с широким ассортиментом и крупными продажами на зарубежных рынках.

Фото: Unsplash

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