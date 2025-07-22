Не продался за $800 млн и бросил вызов Nvidia: корейский стартап FuriosaAI получил первого крупного клиента — LG

У Nvidia появился первый реальный конкурент — стартап из Южной Кореи FuriosaAI. Компания явно делает ставку на независимость и масштаб: весной она отказалась продаваться Meta* за $800 млн. И спустя несколько месяцев стартап подписал первый крупный контракт — с LG AI Research — и начал коммерциализацию собственного AI-чипа RNGD.

После проверки на эффективность LG даёт FuriosaAI зелёный свет

Чип RNGD (читается как «Ренегат») прошёл семимесячную проверку производительности и энергоэффективности. После этого он получил одобрение для применения в моделях Exaone — больших языковых моделях LG. Контракт с LG стал первым серьёзным внедрением чипов FuriosaAI в корпоративную инфраструктуру.

«Последние восемь лет мы усердно работали, начиная с этапов НИОКР и заканчивая выпуском продукта и, наконец, коммерциализацией. Это сигнализирует о том, что наш продукт готов к внедрению на корпоративном уровне», — заявил CEO FuriosaAI Джун Пайк Bloomberg.

Кто такие FuriosaAI — и почему за ними следят

Стартап основан в 2017 году Джуном Пайком, который до этого работал в Samsung и AMD. Компания разрабатывает чипы для AI-инференса, которые обещают в 2,25 раза больше производительности на ватт, чем GPU. В индустрии, где каждый процент важен, это заявка на крупную игру.

FuriosaAI — один из немногих корейских игроков, кто открыто бросает вызов не только Nvidia, но и другим стартапам-кремниевым монстрам: Groq, SambaNova и Cerebras. За спиной у Furiosa — не только SoftBank, но и весь промышленный шлейф Южной Кореи: экосистема, выросшая вокруг Samsung и SK Hynix.

Партнёрство с LG включает развертывание RNGD-серверов в разных отраслях — от электроники до финансов — и поддержку корпоративного AI-агента LG ChatExaone, который компания собирается масштабировать и на внешние рынки.

Отказ от Meta*, фокус на IPO

Весной 2025 года FuriosaAI стала громким именем после того, как отказалась продаться Meta*, выбрав путь независимости. По данным Bloomberg, стартап готовится к привлечению нового капитала и планирует IPO — сроки пока не раскрываются, но ставка очевидна: сперва — клиенты, потом — рынок.

Компания уже ведёт переговоры с заказчиками в США, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. По словам Пайка, до конца года ожидаются новые соглашения.



Что это меняет

FuriosaAI играет в долгую: сначала — отказы от экзитов, потом — вход в продакшн, теперь — первые клиенты. Пока Nvidia правит рынком, в Южной Корее появилась альтернатива с чипом на уровне и промышленной экосистемой за спиной. Если всё пойдёт по плану, RNGD может стать тем самым «ренегатом», который зайдёт в AI-инфраструктуру не с фронта хайпа, а через настоящую выносливость — по ваттам, по сделкам и по принципам.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

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