«Одноклассники» научат копить в пандемию

«Одноклассники» запустили серию прямых эфиров об эффективном обращении с деньгами. Лекции, мастер-классы и другие активности проходят ежедневно до конца октября. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Для проекта «Одноклассники» привлекли экспертов в сфере экономики, финансов, инвестиций, права. Пользователям рассказывают, как взять выгодный кредит, пользоваться поддержкой от государства или куда вложить накопления.

График прямых эфиров и лекций есть на странице группы «Национального центра финансовой грамотности». Запланированы также викторины, квесты, марафоны и деловые игры. Мероприятия приурочены к Всемирному дню сбережений, который отмечается 31 октября.

«Одноклассники» не впервые становятся площадкой для Недели финансовой грамотности. В прошлом году 162 эфира в соцсети собрали более 15,5 млн просмотров, уверяют в компании. Проект поддерживает Министерство финансов России и Всемирный банк.

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