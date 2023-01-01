Число невыездных россиян-должников достигло 8 млн человек

Количество россиян, которые не имеют права покинуть страну из-за накопившихся долгов, достигло к рубежу 2022/2023 годов 8 млн человек — и это рекорд за те 15 лет, что существует ограничительная система запрета выезда должников в рамках закона «Об исполнительном производстве».

Это число также почти вдвое больше, чем было в прошлом году: в декабре 2021 года ограничения выезда действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств, как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

В ведомстве дополнительно подчеркивают, что общая динамика предполагает и дальнейший рост числа должников.

Еще 10 лет назад «невыездных» было не больше 300 тыс. человек, в 2016 году — около 1 млн, в декабре 2019 года — 3,4 млн, к концу мая 2022 года — 5, 5 млн.

Вступившие в силу в 2008 году ограничения на выезд в связи с задолженностью представляются государству действенными мерами.

Только за 2021 год невыездные россияне вынуждены были выплатить более 55,5 млрд рублей (это в основном алименты, кредиты, долги ЖКХ и пр.).

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