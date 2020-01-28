Сооснователь CloudPayments запустил сервис дополнительной аутентификации для сайтов и приложений

Сооснователь интернет-эквайринга CloudPayments Константин Ян запустил новый проект Multifactor. В нем представлено пять инструментов авторизации для приложений и сайтов. Об этом Rusbase рассказали в Multifactor.

Сервис может работать вместе с парой логин-пароль, либо вовсе без нее. Для дополнительной защиты доступа администратор приложения или сайта может выбирать из пяти видов авторизации:

биометрические данные;

Telegram Messenger;

OTP-токены;

Google Authenticator и Яндекс.Ключ, которые генерируют одноразовые коды;

SMS-сообщения.

«В России, к сожалению, недостаточно сервисов, позволяющих создавать качественную инфраструктуру в сфере информационной безопасности без капитальных затрат. Мы хотим предоставить возможность бизнесу любого размера использовать инструменты корпоративного класса для защиты своих информационных систем» — заявил Константин Ян, основатель Multifactor.

Cервис работает по подписной модели. Как заявляют разработчики, он предназначен для сайтов и приложений с любым количеством пользователей.

Стоимость использования сервиса зависит от числа пользователей. Для 3 пользователей и меньше — бесплатно, 4-10 пользователей — 1490 рублей в месяц, для 11-30 пользователей — 2490 рублей в месяц. Решения для большего числа пользователей тарифицируются в индивидуальном порядке.



