В России начались испытания новой вакцины от коронавируса

В России начали испытывать новую – пятую вакцину от коронавируса. Ее разработали в петербургском НИИ вакцин и сывороток. Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее говорила, что эта вакцина будет защищать от любой мутации COVID-19.
В клинических испытаниях первой и второй фазы препарата буду участвовать 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении ФМБА России.
«В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал)», – отметили в ведомстве.
Вакцину разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Глава ведомства ранее заявила, что препарат появится к февралю 2022 года и будет защищать от любых мутаций COVID-19.
На данный момент в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен подал в отставку и ушел в Glorax
- 2 Инвестиций в женские стартапы в 23 раза меньше, чем в мужские – исследование
- 3 Фондовые рынки России и США упали из-за опасений по росту экономики
- 4 В России составили портрет женщины-фаундера
- 5 В России с начала 2021 года закрылось рекордное количество ИП