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В России начались испытания новой вакцины от коронавируса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России начали испытывать новую – пятую вакцину от коронавируса. Ее разработали в петербургском НИИ вакцин и сывороток. Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее говорила, что эта вакцина будет защищать от любой мутации COVID-19.

В России начались испытания новой вакцины от коронавируса

В клинических испытаниях первой и второй фазы препарата буду участвовать 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении ФМБА России. 

«В июне 2021 года были успешно завершены доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал)», – отметили в ведомстве. 

Вакцину разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Глава ведомства ранее заявила, что препарат появится к февралю 2022 года и будет защищать от любых мутаций COVID-19.

На данный момент в России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Фото: Shutterstock.com

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