На заводе Nissan в СПб будут собирать китайские авто

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге будут собирать китайские автомобили. Площадка может перейти «Камазу», которому придется договариваться с китайским партнером. Один из рассматриваемых — FAW, узнали «Ведомости».

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» в середине октября. Завод, научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве будут проданы подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за €1. Сам Nissan оценил единовременные убытки компании из-за ухода из России примерно в $686 млн.

В рамках сделки компания в течение следующих шести лет сможет обратно выкупить долю с компенсацией инвестиций российского ФГУПа или его партнера в размере до €180 млн из расчета по €30 млн в год. Закрытие сделки по передаче местных активов Nissan НАМИ ожидается в начале ноября.

Производственным партнером, по словам собеседников издания, может стать «Камаз», но есть и «другие конкуренты». Для загрузки завода рассматривается компания FAW, но экспреты сомневаются, что последняя заинтересуется сотрудничеством из-за наличия опциона на возврат автоконцерна. Однако FAW — это государственная компания, поэтому решение может быть политическим.

Летом 2022 года Nissan объявил о приостановке производства в России на первую половину финансового года в связи с событиями на Украине. Тогда в компании отметили, что будут следить за ситуацией. Nissan стал третьей компание, заявившей о полном прекращении производства в России, ранее об этом же заявили французская Renault и японская Toyota.

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