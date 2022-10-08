Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США запретили компаниям продавать микросхемы в Китай

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Таким образом американские власти намерены ограничить доступ азиатской страны к ключевым технологиям в области микроэлектроники.

США запретили компаниям продавать микросхемы в Китай

Как передает Reuters, запрещена поставка в Китай из любой страны мира компонентов, выпущенных с использованием американских технологий, с помощью которых можно создать суперкомпьютер с производительностью более 100 петафлопс.

В список неблагонадежных попала 31 китайская компания, но, как уточняет издание, 28 из них уже находились под санкциями США. Тем не менее, по словам специалистов, это самые жесткие ограничения в отношении поставок технологий в Китай с 1990-х годов.

«Это отбросит китайцев на годы назад», — сообщил эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по технологиям и кибербезопасности Джим Льюис.

Лю Пэнъюй, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне, заявил, что США занимаются пользуются «научно-технической гегемонией» с целью добавить «развитие развивающихся рынков и развивающихся стран».

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сможет ли Индия стать мировой фабрикой вместо Китая?
  2. 2 Китайская версия блокчейна. Как в стране, где запрещены криптовалюты, готовят специалистов будущего
  3. 3 Поворот на Восток: как российскому бизнесу найти возможности в Китае
  4. 4 Гонконг: врата в Азию для стартапов
  5. 5 Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

09 октября 2022

«Программирование на C++»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Клиенты Сбербанка пожаловались на невоможность зайти на сайт и в приложение из-за границы

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Новости

«AliExpress Россия» прекратила инвестиции в развитие и сократила половину штата — The Bell

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Новости

Клиенты банка «Открытие» пожаловались на сбой в работе приложения на iOS