США запретили компаниям продавать микросхемы в Китай

Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Таким образом американские власти намерены ограничить доступ азиатской страны к ключевым технологиям в области микроэлектроники.
Как передает Reuters, запрещена поставка в Китай из любой страны мира компонентов, выпущенных с использованием американских технологий, с помощью которых можно создать суперкомпьютер с производительностью более 100 петафлопс.
В список неблагонадежных попала 31 китайская компания, но, как уточняет издание, 28 из них уже находились под санкциями США. Тем не менее, по словам специалистов, это самые жесткие ограничения в отношении поставок технологий в Китай с 1990-х годов.
«Это отбросит китайцев на годы назад», — сообщил эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по технологиям и кибербезопасности Джим Льюис.
Лю Пэнъюй, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне, заявил, что США занимаются пользуются «научно-технической гегемонией» с целью добавить «развитие развивающихся рынков и развивающихся стран».
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