У ресторатора Аркадия Новикова через суд потребовали более 400 млн рублей
Два бизнесмена через суд потребовали в общей сложности более 400 млн рублей у ресторатора Аркадия Новикова и сети пончиковых Krispy Kreme, которую он развивает в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.
Иски касаются денег, не выплаченных, по мнению кредиторов, в рамках договоров о кредитах. В суд подали коммерсанты Александр Сысоев и Андрей Исаев, ответчиками заявлены Аркадий Новиков и ООО «Донатс кафе».
«Сысоев просит взыскать с "Донатс кафе" и Новикова $4,1 млн, при этом с Новикова взыскать в пределах $2,7 млн... Исаев просит взыскать солидарно с "Донатс кафе" и Новикова 116,8 млн рублей», — сказала пресс-секретарь.
Иски приняты к производству, досудебная беседа по ним пройдет 20 августа.
Rusbase направил запрос в пресс-службу Novikov Group.
Krispy Kreme – одна из старейших американских сетей по продаже кофе и пончиков, основана в 1930-е. Аркадий Новиков открыл первую пончиковую и кофейню этого бренда в центре Москвы в 2013 году. Как указано на сайте сети в России, за семь лет по стране открылось более 25 заведений.
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