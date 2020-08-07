Два бизнесмена через суд потребовали в общей сложности более 400 млн рублей у ресторатора Аркадия Новикова и сети пончиковых Krispy Kreme, которую он развивает в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая.

У ресторатора Аркадия Новикова через суд потребовали более 400 млн рублей