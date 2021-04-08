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Новый рекорд: россияне потратили $355 млн в мобильных приложениях

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Траты россиян в мобильных приложениях в первом квартале 2021 года составили рекордные $355 млн. Это на 15% больше, чем в предыдущем квартале.

Новый рекорд: россияне потратили $355 млн в мобильных приложениях

Число загрузок приложений увеличилось на 5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт аналитической компании App Annie о мировом рынке мобильных приложений.

Самым популярным приложением в России стал TikTok, на втором месте расположился мессенджер Telegram. Третье место заняло Getcontact — приложение для определения номеров и блокировки спама. Также в число лидеров вошли «Озон», Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Авито», Instagram, Whatsapp и «Сбербанк Онлайн». 

Лидерами по расходам в России оказались музыкальные сервисы Boom и «Яндекс.Музыка», а также соцсеть «ВКонтакте».

Среди игр для смартфонов первые места по популярности удерживают DOP2: Delete one part, Phone Case DIY и Among Us, однако в топ-3 по тратам пользователей попали другие приложения: Homescapes, PUBG Mobile и Brawl Stars.

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Фото: scanrail / Depositphotos

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