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Новые законы в РФ, расследование против Арно, ошибка iPhone 15 Pro: главное 1 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Запрет ЦБ на использование SWIFT внутри России вступил в силу, адвокат Арно назвала «абсурдными» обвинения в сторону бизнесмена в отмывании денег, во Владивостоке перестали работать паркоматы, а RB продолжает собирать главные события дня в традиционном дайджесте.

Новые законы в РФ, расследование против Арно, ошибка iPhone 15 Pro: главное 1 октября

Мир

  • Карты российской платежной системы «Мир» работают в Каракасе и на значительной части Венесуэлы, ведется работа по их внедрению на всей территории страны, рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин (ТАСС). 

Россия

  • Вступил в силу запрет ЦБ на использование SWIFT при переводах внутри России. С 1 октября российские банки могут использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации. О других законах, вступивших в силу 1 октября, читайте в нашей статье.
  • Во Владивостоке временно перестали работать паркоматы. Производитель парковочного оборудования Flowbird отключил аппараты от поддержки из-за санкций ЕС.

Бизнес

  • Apple признала проблему с перегревом iPhone 15 Pro из-за ошибки в iOS 17 и пообещала исправить ее в одном из следующих обновлений.
  • Адвокат главы LVMH Бернара Арно заявила, что обвинения миллиардера в возможном отмывании денег «сколь абсурдны, столь и необоснованны» (Bloomberg).

Фото: Unsplash

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