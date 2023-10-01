Новые законы в РФ, расследование против Арно, ошибка iPhone 15 Pro: главное 1 октября

Запрет ЦБ на использование SWIFT внутри России вступил в силу, адвокат Арно назвала «абсурдными» обвинения в сторону бизнесмена в отмывании денег, во Владивостоке перестали работать паркоматы, а RB продолжает собирать главные события дня в традиционном дайджесте.

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