«Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года, «Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% и другие события 2 октября.

«Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, «кристальное» IPO: главное 2 октября