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«Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, «кристальное» IPO: главное 2 октября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года, «Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% и другие события 2 октября.

«Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, «кристальное» IPO: главное 2 октября

Бизнес

  • Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года. Владельцы хотят привлечь до 1,5 млрд рублей. 
  • Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство для лишения «Балтики» прав на часть глобальных брендов, пишет «Ъ».

Технологии и сервисы

  • С июля 2023 года X (Twitter) выплатила своим пользователям почти $20 млн. Тогда компания начала делиться рекламными доходами с популярными авторами.
  • Госдума закупила 1800 лицензий аналогов Windows (Astra Linux) и Microsoft Office (пакет «Мойофис») для депутатов и сотрудников аппарата. Стоимость — 52,5 млн рублей, все лицензии — бессрочные с трехлетним сроком получения обновлений.

Транспорт

  • В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
  • Авиакомпании хотят ввести ежегодную индексацию субсидий за региональные перевозки, которые не пересчитывались уже десять лет, узнал «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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