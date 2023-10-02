«Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, «кристальное» IPO: главное 2 октября

Карина Пардаева
«Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года, «Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% и другие события 2 октября.
«Балтику» хотят лишить прав на часть глобальных брендов, «кристальное» IPO: главное 2 октябряКарина Пардаева
Бизнес
- Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует выйти на IPO до конца 2023 года. Владельцы хотят привлечь до 1,5 млрд рублей.
- Carlsberg Breweries A/S может инициировать судебное разбирательство для лишения «Балтики» прав на часть глобальных брендов, пишет «Ъ».
Технологии и сервисы
- С июля 2023 года X (Twitter) выплатила своим пользователям почти $20 млн. Тогда компания начала делиться рекламными доходами с популярными авторами.
- Госдума закупила 1800 лицензий аналогов Windows (Astra Linux) и Microsoft Office (пакет «Мойофис») для депутатов и сотрудников аппарата. Стоимость — 52,5 млн рублей, все лицензии — бессрочные с трехлетним сроком получения обновлений.
Транспорт
- В третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Продажи таких авто выросли с середины лета на 14,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Авиакомпании хотят ввести ежегодную индексацию субсидий за региональные перевозки, которые не пересчитывались уже десять лет, узнал «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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