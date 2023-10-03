Иск Сбербанка к Euroclear Bank, визовые сборы для европейцев до $300: главные новости к утру 3 октября

МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300, Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей и другие события 3 октября.
Россия
- МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300. Больше не будет действовать безвизовый въезд для ряда категорий, узнал РБК.
Бизнес
- Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей. Суть претензий не раскрывается.
- Группа компаний «Автодом» перенесла на 2025 год выход на IPO на Московской бирже.
- У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник. Миллиардер Александр Клячин мог формально продать завод «Карат» в связи с арестом других его активов, пишут «Ведомости».
- За год в России вакансий в IT-сфере выросло на 10%. Также в области быстрее других растет зарплатное предложение: за год оно увеличилось на 7,9% в номинальном выражении без учета инфляции.
Сервисы и технологии
- Meta Platforms (признана в России экстремистской, внесена в перечень террористов) намерена ввеcти платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram (обе запрещены). Стоимость будет зависеть от устройства — от $10,5 до $14 в месяц.
Фото на обложке: create jobs 51 /
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