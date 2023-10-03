МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300, Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей и другие события 3 октября.

Иск Сбербанка к Euroclear Bank, визовые сборы для европейцев до $300: главные новости к утру 3 октября