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Иск Сбербанка к Euroclear Bank, визовые сборы для европейцев до $300: главные новости к утру 3 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300, Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей и другие события 3 октября.

Иск Сбербанка к Euroclear Bank, визовые сборы для европейцев до $300: главные новости к утру 3 октября

Россия

  • МИД РФ предложил повысить визовые сборы для европейцев вплоть до $300. Больше не будет действовать безвизовый въезд для ряда категорий, узнал РБК.

Бизнес

  • Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей. Суть претензий не раскрывается.
  • Группа компаний «Автодом» перенесла на 2025 год выход на IPO на Московской бирже. 
  • У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник. Миллиардер Александр Клячин мог формально продать завод «Карат» в связи с арестом других его активов, пишут «Ведомости».
  • За год в России вакансий в IT-сфере выросло на 10%. Также в области быстрее других растет зарплатное предложение: за год оно увеличилось на 7,9% в номинальном выражении без учета инфляции.

Сервисы и технологии

  • Meta Platforms (признана в России экстремистской, внесена в перечень террористов) намерена ввеcти платную блокировку рекламы в Facebook и Instagram (обе запрещены). Стоимость будет зависеть от устройства — от $10,5 до $14 в месяц.

Фото на обложке: create jobs 51 / Shutterstock

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