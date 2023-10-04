Иск VPN-провайдера к Роскомнадзору, семь актуальных идей для открытия бизнеса: главное 4 октября

Карина Пардаева
Семь идей для бизнеса, которые не перегорят в 2024 году, объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд рублей, VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору и другие новости 4 октября.
Иск VPN-провайдера к Роскомнадзору, семь актуальных идей для открытия бизнеса: главное 4 октябряКарина Пардаева
Финансы
- Объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд рублей в сентябре, обратил внимание РБК. Это первое с весны 2022 года сокращение наличных денег у населения, не обусловленное сезонностью.
Бизнес
- Владелец международной школы финансовой грамотности deFIN Наталия Иванова перечислила RB.RU семь идей для бизнеса, которые не перегорят в 2024 году.
- В России 52% граждан увольнялись из-за конфликтной атмосферы в коллективе. Самые яркие проявления токсичной среды — принуждение к выполнению задач за других сотрудников и внушение чувства вины за своевременный уход с работы.
Сервисы и технологии
- VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него блокировку, осуществляемую без включения в реестр запрещенных сайтов.
Транспорт
- Россия и Кыргызстан договорились о квотах на грузовые авиарейсы и пятой свободе воздуха — по 14 рейсов для авиакомпаний каждой из сторон.
Фото на обложке: Unsplash
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