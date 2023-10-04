Семь идей для бизнеса, которые не перегорят в 2024 году, объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд рублей, VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору и другие новости 4 октября.

Иск VPN-провайдера к Роскомнадзору, семь актуальных идей для открытия бизнеса: главное 4 октября