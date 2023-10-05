Власти продлят льготную программу кредитования МСП до 2030 года, пользователи Xiaomi жалуются на сбой в работе «умных» гаджетов и другие новости 5 октября.

Сбой «умных» гаджетов Xiaomi, магазины Tecno и Realme в РФ: главное 5 октября