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Сбой «умных» гаджетов Xiaomi, магазины Tecno и Realme в РФ: главное 5 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Власти продлят льготную программу кредитования МСП до 2030 года, пользователи Xiaomi жалуются на сбой в работе «умных» гаджетов и другие новости 5 октября.

Сбой «умных» гаджетов Xiaomi, магазины Tecno и Realme в РФ: главное 5 октября

Финансы

  • Сбербанк договорился с кредитными организациями из Бразилии об открытии корсчетов в китайских юанях. Прямые корреспондентские отношения позволят оптимизировать расходы на обслуживание платежей на фоне роста внешнеторговых операций между странами.
  • Банк России, Минфин и Минэкономразвития намерены продлить до 2030 года комбинированную программу льготного инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) из приоритетных отраслей, пишут «Ведомости».

Бизнес

  •  Китайские производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники Tecno и Realme планируют в 2024 году открыть фирменные магазины в РФ, узнал «Ъ».

Сервисы и технологии

  • Пользователи Xiaomi из России пожаловались на массовый сбой в работе «умных» гаджетов. На утро 5 октября проблемы еще не устранили.
  • Основатели российского стартапа по разработке бионических протезов выпустили MeHandA mini. Она на 80 гр легче старшей версии.

Фото на обложке: Golubovy / Shutterstock

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