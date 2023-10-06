Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Скидки туроператоров до 60%, рост цен на такси: главное 6 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки, Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса, в Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах и другие события 6 октября.

Скидки туроператоров до 60%, рост цен на такси: главное 6 октября

Мир

  • Регулятор США потребовал от Маска показаний о покупке акций Twitter перед поглощением. Соответствующее заявление она подала в суд 5 октября, пишет Reuters.

Бизнес

  • Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки до 60% на размещение в отелях и авиабилеты за границу. Компании подстегивают спрос туристов на фоне ослабления рубля.
  • Нидерландский холдинг Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса: «Вымпелком» (бренд «Билайн») достанется местному топ-менеджменту. 
  • В третьем квартале 2023 года спрос россиян на технику для дома и электронику вырос почти в 1,5 раза по сравнению с началом года. Самый высокий средний чек составил 7,5 тыс. рублей.

Транспорт

  • В Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября, пишет РБК.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Владелец бренда Aperol потребовал запретить поставки в Россию
  2. 2 Сбой «умных» гаджетов Xiaomi, магазины Tecno и Realme в РФ: главное 5 октября
  3. 3 Hyundai и Kia полностью уйдут из России до конца года — Mash
  4. 4 Продажи машин Lada выросли на 96% с начала года
  5. 5 Иск VPN-провайдера к Роскомнадзору, семь актуальных идей для открытия бизнеса: главное 4 октября

ВОЗМОЖНОСТИ

08 октября 2023

Зеленая Москва

08 октября 2023

Web Summit 2023

10 октября 2023

MORE.Tech 5.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ