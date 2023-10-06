Скидки туроператоров до 60%, рост цен на такси: главное 6 октября

Карина Пардаева
Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки, Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса, в Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах и другие события 6 октября.
Скидки туроператоров до 60%, рост цен на такси: главное 6 октябряКарина Пардаева
Мир
- Регулятор США потребовал от Маска показаний о покупке акций Twitter перед поглощением. Соответствующее заявление она подала в суд 5 октября, пишет Reuters.
Бизнес
- Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки до 60% на размещение в отелях и авиабилеты за границу. Компании подстегивают спрос туристов на фоне ослабления рубля.
- Нидерландский холдинг Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса: «Вымпелком» (бренд «Билайн») достанется местному топ-менеджменту.
- В третьем квартале 2023 года спрос россиян на технику для дома и электронику вырос почти в 1,5 раза по сравнению с началом года. Самый высокий средний чек составил 7,5 тыс. рублей.
Транспорт
- В Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября, пишет РБК.
Фото на обложке: Miha Creative /
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