Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки, Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса, в Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах и другие события 6 октября.

Скидки туроператоров до 60%, рост цен на такси: главное 6 октября