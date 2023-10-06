Российские туроператоры стали предлагать скидки до 60% на размещение и авиабилеты

Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки до 60% на размещение в отелях и авиабилеты за границу. Компании подстегивают спрос туристов на фоне ослабления рубля, пишут «Известия» со ссылкой Tez Tour.
Туристов также пытаются привлечь повышением категории номера без доплат или бесплатными ужинами. Средний чек при покупке путешествий за год вырос на 20%. В топе популярных заграничных направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.
Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях.
Фото на обложке: Olezzo /
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