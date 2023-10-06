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Российские туроператоры стали предлагать скидки до 60% на размещение и авиабилеты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки до 60% на размещение в отелях и авиабилеты за границу. Компании подстегивают спрос туристов на фоне ослабления рубля, пишут «Известия» со ссылкой Tez Tour.

Российские туроператоры стали предлагать скидки до 60% на размещение и авиабилеты

Туристов также пытаются привлечь повышением категории номера без доплат или бесплатными ужинами. Средний чек при покупке путешествий за год вырос на 20%. В топе популярных заграничных направлений — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях.

Фото на обложке: Olezzo / Shutterstock

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