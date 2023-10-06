Российские туроператоры стали предлагать рекордные скидки до 60% на размещение в отелях и авиабилеты за границу. Компании подстегивают спрос туристов на фоне ослабления рубля, пишут «Известия» со ссылкой Tez Tour.

Российские туроператоры стали предлагать скидки до 60% на размещение и авиабилеты