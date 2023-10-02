Госдума РФ закупила аналоги Windows и Microsoft Office на 52 млн рублей

Госдума закупила 1800 лицензий аналогов Windows (Astra Linux) и Microsoft Office (пакет «Мойофис») для депутатов и сотрудников аппарата. Стоимость — 52,5 млн рублей, все лицензии — бессрочные с трехлетним сроком получения обновлений.

Из 52,5 млн рублей 23,1 млн рублей стоили 1800 лицензий «Мойофиса» и 29,3 млн рублей — лицензии на Astra Linux, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник крупной IT-компании и технического директора поставщика Станислава Дарчинова.

На российское ПО сейчас перешли сотрудники четырех управлений нижней палаты парламента. Позднее перейдет весь аппарат Госдумы, аппарат фракций и депутаты.

Прошлой весной правительство сообщило, что введет принудительные лицензии на западный софт. О том, что власти обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).

На фоне санкций в России в 2022 году вырос спрос на отечественные операционные системы почти в шесть раз. Власти и компании приступили к тестированию российского софта, но процесс от пилотирования до внедрения может растянуться как минимум на квартал.

Фото на обложке: Госдума / VK