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На Airbnb появилась возможность арендовать особняк семьи Маккалистеров из фильма «Один дома»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

После квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» на Airbnb стали появляться и другие лоты из кинематографа. Теперь на онлайн-площадке доступен для аренды особняк семьи Маккалистеров из фильма «Один дома».

На Airbnb появилась возможность арендовать особняк семьи Маккалистеров из фильма «Один дома»

Объявление размещено от имени Базза Маккаллистера — старшего брата Кевина (Кевин — главный герой серии фильмов).

«Много лет назад на Рождество Маккалистеры уехали в Париж — ну, большинство из нас. Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная охранная фирма), мы все еще молоды для праздничных шуток. Итак, пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все вместе), я приглашаю команду озорников и позволю их внутренним восьмилеткам свободно побегать по дому моего детства», — говорится в объявлении.

Как и в фильме, дом находится в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) в деревне Виннетка. 

Бронирование откроется 7 декабря в 22:00 по Москве. Арендовать дом можно будет на один день — 12 декабря. Цена в объявлении не указана.

 

Средства от первой сдачи дома Airbnb планирует пожертвовать в чикагскую детскую больницу Ла Рабида.

Ранее на Airbnb выставили точную копию квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». 

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Фото: Airbnb

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