Cервис обмена информацией о SWIFT-платежах OhMySwift запустил услугу защиты перевода

Сервис бесплатного обмена информацией о банковских SWIFT-переводах OhMySwift запустил услугу защиты платежа — в случае блокировки перевода консультанты сервиса самостоятельно выясняют, где «застряли» деньги, и работают с банками до устранения проблемы.

Пакет защиты перевода оформляется до его отправки — сама услуга стоит 350 рублей, при этом на карте резервируется сумма в 1 тыс. рублей (на случай необходимости решения возникших проблем).

Если перевод дошел успешно, пользователей просят указать это в специальной форме на сайте, после чего на карту возвращается 650 рублей.

При возникновении сложностей с платежом консультанты OhMySwift окажут следующие услуги:

определят, где находятся денежные средства;

помогут оформить документы для розыска платежа в банке-отправителе;

свяжутся с банком-корреспондентом для ускорения проверки;

оформят лицензию OFAC, если перевод попал под блокировку в compliance американского банка;

оформят досудебные претензии и «используют другие элементы давления» на банки для ускорения процесса.

Если деньги не дошли и не вернулись за один месяц, стоимость услуг полностью возвращается.

Сервис взаимопомощи OhMySwift запустил предприниматель Андрей Авраменко. OhMySwift позволяет узнать, доходят ли платежи у других пользователей, и получить актуальную информацию о том, каких банков стоит избегать из-за потенциальных блокировок.

В конце июня Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физлиц до $1 млн в месяц. В июле в сети начали появляться жалобы на SWIFT-переводы через «Тинькофф» и другие банки. Пользователи сообщали о том, что деньги списываются, но не отправляются в иностранные банки, а также жаловались на задержки сроков выполнения переводов.

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