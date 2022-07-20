Cервис обмена информацией о SWIFT-платежах OhMySwift запустил услугу защиты перевода

Сервис бесплатного обмена информацией о банковских SWIFT-переводах OhMySwift запустил услугу защиты платежа — в случае блокировки перевода консультанты сервиса самостоятельно выясняют, где «застряли» деньги, и работают с банками до устранения проблемы.
Пакет защиты перевода оформляется до его отправки — сама услуга стоит 350 рублей, при этом на карте резервируется сумма в 1 тыс. рублей (на случай необходимости решения возникших проблем).
Если перевод дошел успешно, пользователей просят указать это в специальной форме на сайте, после чего на карту возвращается 650 рублей.
При возникновении сложностей с платежом консультанты OhMySwift окажут следующие услуги:
- определят, где находятся денежные средства;
- помогут оформить документы для розыска платежа в банке-отправителе;
- свяжутся с банком-корреспондентом для ускорения проверки;
- оформят лицензию OFAC, если перевод попал под блокировку в compliance американского банка;
- оформят досудебные претензии и «используют другие элементы давления» на банки для ускорения процесса.
Если деньги не дошли и не вернулись за один месяц, стоимость услуг полностью возвращается.
Сервис взаимопомощи OhMySwift запустил предприниматель Андрей Авраменко. OhMySwift позволяет узнать, доходят ли платежи у других пользователей, и получить актуальную информацию о том, каких банков стоит избегать из-за потенциальных блокировок.
В конце июня Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физлиц до $1 млн в месяц. В июле в сети начали появляться жалобы на SWIFT-переводы через «Тинькофф» и другие банки. Пользователи сообщали о том, что деньги списываются, но не отправляются в иностранные банки, а также жаловались на задержки сроков выполнения переводов.
Фото на обложке: Unsplash
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