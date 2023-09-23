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ОК запустили проект, который познакомит пользователей с языком жестов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Соцсеть «Одноклассники» выпустила серию видеопожеланий с сурдопереводом, чтобы пользователи смогли узнать, как на выглядят слова благодарности и другие распространенные фразы на языке жестов. Проект компания реализовала вместе с образовательной платформой для слабослышащих людей Surdoclass к Международному дню жестовых языков 23 сентября.

ОК запустили проект, который познакомит пользователей с языком жестов

Замысел проекта состоит в том, чтобы привлечь внимание к правам слабослышащих и познакомить людей со значениями жестовых языков. Пользователи соцсети узнают, как выглядят фразы «Любовь превыше всего», «Дарю нежность и тепло», «Делай добрые дела», «Пусть этот день принесет удачу», «Ты лучше всех», «Улыбайся чаще» и другие.

По словам основателя Surdoclass Василия Косарева, на сегодняшний день в стране живет около 13 млн глухих и слабослышащих граждан. По статистике, на одного специалиста приходится 100 тыс. человек с нарушением слуха.

«Задача нашего проекта — создание большого количества обучающих материалов, адаптированных для глухих, а также популяризация изучения жестового языка. И мы надеемся, что проект к Международному дню жестовых языков поможет привлечь внимание к этой работе», — сказал Косарев.

Это уже не первы й проект компании, призванный привлечь внимание к проблемам инклюзивности. Ранее соцсеть сделала платформу доступной для незрячих пользователей.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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