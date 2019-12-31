Okko рассказал о самых популярных среди россиян новогодних фильмах

Онлайн-кинотеатр Okko, Сбербанк и портал «Рамлер» провели исследование того, какие новогодние фильмы у россиян пользуются самой большой популярностью. Результаты представили в Сбербанке.

Из «Новогодней подборки» Okko в топ-5 вошли:

«Один дома»,

«Реальная любовь»,

«Семьянин»,

«Ирония судьбы, или с легким паром»,

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Также пользователям предложили рассказать, какие фильмы они будут смотреть в новогоднюю ночь.



Из пятнадцати вариантов большинство набрали старые советские фильмы:

«Ирония судьбы» — 32% голосов,

«Девчата» — 19% голосов,

«Чародеи» — 12% голосов,

«Один дома» — 11% голосов,

«Морозко» — 10% голосов.



Ранее в этом году «ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 году. Среди известных личностей в первую тройку вошли Владимир Путин, Хидео Кодзима и Лионель Месси.

Фото: r.classen / Shutterstock