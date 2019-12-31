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Okko рассказал о самых популярных среди россиян новогодних фильмах

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Онлайн-кинотеатр Okko, Сбербанк и портал «Рамлер» провели исследование того, какие новогодние фильмы у россиян пользуются самой большой популярностью. Результаты представили в Сбербанке.

Okko рассказал о самых популярных среди россиян новогодних фильмах

Из «Новогодней подборки» Okko в топ-5 вошли:

  • «Один дома»,
  • «Реальная любовь»,
  • «Семьянин»,
  • «Ирония судьбы, или с легким паром»,
  • «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Также пользователям предложили рассказать, какие фильмы они будут смотреть в новогоднюю ночь. 

Из пятнадцати вариантов большинство набрали старые советские фильмы: 

  • «Ирония судьбы» — 32% голосов,
  • «Девчата» — 19% голосов,
  • «Чародеи» — 12% голосов,
  • «Один дома» — 11% голосов,
  • «Морозко» — 10% голосов.


Ранее в этом году «ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 году. Среди известных личностей в первую тройку вошли Владимир Путин, Хидео Кодзима и Лионель Месси.

 Фото: r.classen / Shutterstock

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