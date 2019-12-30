«ВКонтакте» совместно с Brand Analytics составила рейтинг самых обсуждаемых персон и событий года по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь.

«ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 году