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«ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 году
Новости
Анастасия Марьина
«ВКонтакте» совместно с Brand Analytics составила рейтинг самых обсуждаемых персон и событий года по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь.
«ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 годуАнастасия Марьина
Так, согласно данным соцсети, персонами года стали:
- Владимир Путин — 12,6 млн упоминаний
- Хидео Кодзима — 4 млн
- Лионель Месси — 3,9 млн
- HammAli & Navai — 3,5 млн
- Тима Белорусских — 3,1 млн
- Artik & Asti — 2,7 млн
- Егор Крид — 2,64 млн
- Zivert — 2,63 млн
- Ramil’ — 2,5 млн
- JONY — 2,4 млн
Семь мест в десятке самых упоминаемых персон заняли музыканты.
Владимир Путин, Лионель Месси и Егор Крид уже становились самыми упоминаемыми персонами «ВКонтакте» год назад — по итогам 2018-го.
Самыми обсуждаемыми событиями 2019 года стали темы апреля — тогда «ВКонтакте» представила темную тему в приложении для Android и запустила мини-приложение VK Coin.
События года:
- Темная тема — 12 млн упоминаний
- VK Coin — 3,7 млн
- Поединки UFC — 2,06 млн
- Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 млн
- Пожары в Сибири — 1,2 млн
- Пенсионная реформа — 1 млн
- Мстители: Финал — 750 тысяч
- Евровидение — 605,1 тысячи
- Протесты в Москве — 605 тысяч
- Лига чемпионов — 572 тысячи
Фото: VitalikRadko / «Фотодженика»
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