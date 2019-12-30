Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» совместно с Brand Analytics составила рейтинг самых обсуждаемых персон и событий года по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь.

«ВКонтакте» рассказала, кого чаще всего обсуждали в соцсети в 2019 году

Так, согласно данным соцсети, персонами года стали:

  1. Владимир Путин — 12,6 млн упоминаний
  2. Хидео Кодзима — 4 млн
  3. Лионель Месси — 3,9 млн
  4. HammAli & Navai — 3,5 млн
  5. Тима Белорусских — 3,1 млн
  6. Artik & Asti — 2,7 млн
  7. Егор Крид — 2,64 млн
  8. Zivert — 2,63 млн
  9. Ramil’ — 2,5 млн
  10. JONY — 2,4 млн

Семь мест в десятке самых упоминаемых персон заняли музыканты.

Владимир Путин, Лионель Месси и Егор Крид уже становились самыми упоминаемыми персонами «ВКонтакте» год назад — по итогам 2018-го.

Самыми обсуждаемыми событиями 2019 года стали темы апреля — тогда «ВКонтакте» представила темную тему в приложении для Android и запустила мини-приложение VK Coin.

События года:

  1. Темная тема — 12 млн упоминаний
  2. VK Coin — 3,7 млн
  3. Поединки UFC — 2,06 млн
  4. Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 млн
  5. Пожары в Сибири — 1,2 млн
  6. Пенсионная реформа — 1 млн
  7. Мстители: Финал — 750 тысяч
  8. Евровидение — 605,1 тысячи
  9. Протесты в Москве — 605 тысяч
  10. Лига чемпионов — 572 тысячи

Фото: VitalikRadko / «Фотодженика»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

31 декабря 2019

Программа пилотирования стартапов STARTUP Borjomi

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ