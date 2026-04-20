В работе ChatGPT произошёл сбой 20 апреля — пользователи не могут даже войти в аккаунт

20 апреля 2026 года в работе нейросети ChatGPT от OpenAI произошел масштабный сбой. По данным DownDetector, к вечеру понедельника было зафиксировано больше двух тысяч жалоб от пользователей из России. Основные проблемы связаны с доступом к личному кабинету — на неё указали 67% пользователей. Сбой также затронул нейросети Gemini, Claude и Copilot.

Сбой произошёл со стороны серверов ChatGPT

Согласно графику сбоев, проблемы с доступом к сайту ChatGPT появились у пользователей после 16:00 мск 20 апреля. К вечеру количество жалоб резко увеличилось, достигнув пика к 17:43.

При этом сетевые сбои не фиксируются, что указывает на проблемы именно на стороне серверов OpenAI, а не у интернет-провайдеров.

Пользователи также жалуются на работу других популярных нейросетей. Если сначала сбои начались у ChatGPT и Codex, то затем проблемы затронули Gemini от Google, Claude от Anthropic и Copilot от Microsoft.

Проблемы в работе сайта фиксируют как в России, так и в Европе

Сбой затронул как европейские страны, так и Россию, где жалобы фиксируются сразу из двух столиц.

Больше всего жалоб на работу ChatGPT поступило из Нидерландов — 6%. На втором месте США и Москва — по 5%. Далее следуют Германия (4%) и Санкт-Петербург (3%).

Основная проблема — сбой в работе личного кабинета

За последние 24 часа пользователи чаще всего сталкивались со сбоем в работе личного кабинета — 67% от всех сообщений. На втором месте проблемы с оповещениями (16%). Остальные жалобы распределились следующим образом: сбой сервиса — 6%, сбой сайта — 4%, общий сбой — 4%.

В облаке тегов, отражающем наиболее частые запросы пользователей, фигурируют: «сервер занят», «не войти», «web-поиск», «долго отвечает», «не работает», «аккаунт заблокирован», «не отвечает».

Проблема затронула пользователей всех основных операционных систем. Среди устройств, с которых поступали жалобы, лидируют компьютеры под управлением Windows — 38,5% от всех сообщений за последний час. На втором месте iOS (32,7%), затем Mac OS X (14,1%) и Android (14,0%).