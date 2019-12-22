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Okko создаст Okko.Move — платформу для вертикальных сериалов

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Онлайн-кинотеатр Okko (входит в Rambler Group) запустит платформу Okko.Move. На ней можно будет смотреть фильмы и сериалы, снятые в вертикальном формате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Okko.

Okko создаст Okko.Move — платформу для вертикальных сериалов

Специально для платформы снимут несколько сериалов, среди которых «Вампир Алеша», «Секс-терапия», «Риелторка». Как сообщается, к выходу уже готово более 50 серий этих и других проектов.

Как заявил собеседник РБК, стоимость производства одного короткого эпизода обходится Okko приблизительно в 10–16 млн рублей. По словам другого источника, бюджет на проект составили около 500–800 млн рублей. 

Также для Okko.Move будут адаптировать горизонтальный контент. Издание пишет, что это будет шотландский триллер «Исчезновение», отечественный киноальманах «За кулисами» и собственный сериал Okko «#Dетки».

Интерес к созданию вертикальных сериалов в Okko объясняют популярностью в России приложения TikTok.

По данным TikTok, в среднем за месяц россияне просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео. По состоянию на 9 декабря 2019 года, приложение занимало первое место по числу скачиваний в российском AppStore и второе место в Google Play.

Фото: GaudiLab / Shutterstock

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