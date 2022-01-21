Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Производитель обуви OR Group допустил технический дефолт по облигациям на сумму 592 млн рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

OR Group (ранее «Обувь России») не смогла вовремя погасить облигации почти на 600 млн рублей, допустив технический дефолт, сообщила пресс-служба компании. Сейчас группа ведет переговоры с «Промсвязьбанком» (ПСБ), который выступает держателем выпуска.

Производитель обуви OR Group допустил технический дефолт по облигациям на сумму 592 млн рублей

Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой 20 января 2022 года основного долга в размере 592 млн рублей одной из дочек группы — ООО «ОР», говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что компания провела подготовительную работу для предотвращения неисполнения своих обязательств. Так, в ноябре 2021 года OR Group начала процесс по размещению облигаций в объеме 1,35 млрд рублей в рамках второй облигационной программы 002. На данный момент размещено облигаций на сумму 650 млн рублей. Эти средства компания направила на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

В настоящее время облигационный рынок находится под давлением, что влияет на эмитентов, пояснили в компании. Это обстоятельство не позволяет OR Group привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Облигации серии БО-07 на сумму 1 млрд рублей OR Group разместила 26 января 2017 года на Московской Бирже. Выпуск составил 500 ценных бумаг номинальной стоимостью 2 млн рублей. В 2018-2021 года компания частично гасила заем БО-07 выкупив с рынка в рамках оферт 204 облигации БО-07 в объеме 408 млн рублей.

«Текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень-зиму 2021 года, не позволили группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07», — говорится в сообщении.

Компания продолжает переговоры с основным держателем облигаций, которым выступает «Промсвязьбанк». Также компания провела переговоры с представителем владельцев биржевых облигаций серии БО-07 — ООО «Септем Капитал». OR Group заявила, что готова вести дальнейшие переговоры, связанные с пролонгацией выпуска. 

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Производитель обуви OR Group развивает собственный маркетплейс westfalika.ru и управляет сетью торговых точек под брендом Westfalika, которая превышает 7,5 тыс. объектов в 308 городах РФ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Renovacio / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сбербанк выкупит собственные акции на рынке на сумму до 50 млрд рублей для мотивации сотрудников
  2. 2 Акции Sony рухнули после анонса сделки Microsoft и Activision Blizzard
  3. 3 Пользователи Revolut в США получили возможность торговать акциями без комиссии
  4. 4 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  5. 5 Продажи подержанных легковушек за год выросли на 25%
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ