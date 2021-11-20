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Власти Китая оштрафовали Alibaba, Baidu и другие компании за нарушение антимонопольного законодательства

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Китайские власти оштрафовали несколько крупных компаний страны за несколько десятков сделок, которые, по их мнению, нарушили антимонопольное законодательство. Эти сделки были заключены в период с 2012 по 2021 год.

Власти Китая оштрафовали Alibaba, Baidu и другие компании за нарушение антимонопольного законодательства

Главное государственное управление по контролю за рынками Китая признало 43 сделки нескольких крупнейших компаний страны нарушающими антимонопольное законодательство, сообщает Reuters.

Нарушителями признаны Alibaba, Baidu, JD.com, Geely и другие крупные китайские компании.

Все 43 сделки были совершены в период с 2012 по 2021 год. За каждую из них регулятор назначил максимально возможный по этой статье штраф — 500 тыс. йен ($78 тыс.).

В последние несколько месяцев китайские власти серьезно взялись за контроль бизнеса в стране. Ужесточения так или иначе коснулись всех сфер предпринимательства: от электронной коммерции и образовательных технологий до изготовления стали и алкоголя.

На этом фоне с рынков Китая уходит капитал. Многим китайским компаниям скоро могут запретить выходить на IPO в США. На фоне этих событий Alibaba и Tencent согласились вложить миллиарды долларов в экономику Китая.

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Фото: Koshiro K/Shutterstock

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