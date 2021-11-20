Власти Китая оштрафовали Alibaba, Baidu и другие компании за нарушение антимонопольного законодательства

Китайские власти оштрафовали несколько крупных компаний страны за несколько десятков сделок, которые, по их мнению, нарушили антимонопольное законодательство. Эти сделки были заключены в период с 2012 по 2021 год.

Главное государственное управление по контролю за рынками Китая признало 43 сделки нескольких крупнейших компаний страны нарушающими антимонопольное законодательство, сообщает Reuters.

Нарушителями признаны Alibaba, Baidu, JD.com, Geely и другие крупные китайские компании.

Все 43 сделки были совершены в период с 2012 по 2021 год. За каждую из них регулятор назначил максимально возможный по этой статье штраф — 500 тыс. йен ($78 тыс.).

В последние несколько месяцев китайские власти серьезно взялись за контроль бизнеса в стране. Ужесточения так или иначе коснулись всех сфер предпринимательства: от электронной коммерции и образовательных технологий до изготовления стали и алкоголя.

На этом фоне с рынков Китая уходит капитал. Многим китайским компаниям скоро могут запретить выходить на IPO в США. На фоне этих событий Alibaba и Tencent согласились вложить миллиарды долларов в экономику Китая.

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Фото: Koshiro K/Shutterstock