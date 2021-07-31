Основатели Google за несколько месяцев продали акции Alphabet более чем на $1 млрд

Основатели компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж продали с мая акции холдинга Alphabet (владелец Google) более чем на $1 млрд на двоих. Это произошло впервые за несколько лет.

Сергей Брин и Ларри Пейдж, владельцы контрольного пакета акций Alphabet, продали их на $610 млн и $462 млн соответственно. Они не делали этого с 2017 года, и с тех пор стоимость акций выросла практически в три раза, сообщает телеканал CNBC. Основатели Google продали активы класса A (с правом одного голоса) и класса C (без права голоса). Уточняется, что продажа была запланирована в том же 2017 году.

Брин и Пейдж основали Google в 1998 году и позже возглавили холдинг Alphabet, в структуру которого тот и вошел. Только в 2019 они покинули посты президента и главы компании Alphabet. Пост президента после этого был упразднен, а главой стал Сундар Пичаи, хотя Ларри Пейдж и Сергей Брин остались членами правления холдинга.

Продажа прошла на фоне продолжающегося роста активов Alphabet. 2021 год оказался довольно успешным для холдинга, стоимость его акций выросла на 50%, опередив показатели индекса Nasdaq Composite и других технологических гигантов вроде Amazon или Apple.

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Фото: StartupAcademy/YouTube