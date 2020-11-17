Блюда сети ресторанов Osteria Mario появились в супермаркетах «Перекресток»

«Перекресток» и сеть ресторанов Osteria Mario холдинга Tigrus договорились о сотрудничестве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ритейлера X5 Retail Group.

В супермаркетах «Перекресток» стартовали продажи линейки продукции «Ленивый шеф» ресторанной сети Osteria Mario. Ассортимент специально разработан для магазина.

Каждое блюдо — из категории ready-to-cook, адаптировано под быстрое приготовление в домашних условиях. Продукция производится в ресторане Osteria Mario в ТЦ «Лига Химки» и в вакуумной упаковке напрямую поставляется в супермаркеты.

Пока продажи тестируются в пяти столичных «Перекрестках». Если проект будет успешным, партнерство расширят до 80 точек. В планах Osteria Mario такое же сотрудничество с сетью магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл».

В ассортименте «Перекрестка» доля продукции из ресторанов растет с весны. Партнерские проекты для поддержки ресторанного бизнеса в период пандемии запущены также с фабрикой-кухней GinzaGo, сетью семейных кафе «Андерсон», рестораном Nonna Maria, холдингом Novikov Group.

Для ритейлера сотрудничество с рестораторами повышает качество и ассортимент товаров в категории кулинарии, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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