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Банки стали отказывать заемщикам в ипотеке по утвержденным условиям

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки стали отказывать гражданам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Примерно 30% граждан, получивших одобрение в августе-сентябре, не смогли взять кредит на утвержденных условиях, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Банки стали отказывать заемщикам в ипотеке по утвержденным условиям

Раньше условия по одобренным ссудам сохранялись три месяца. Теперь же, по словам Решетниковой, банки снижают размер одобренной суммы кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заемщика.

Она считает, доля отказов в кредитовании по ранее одобренным ипотечным заявкам, а также заявки, где банки будут пересматривать условия, будут расти.

Банки не могут долго сохранять одобренные заявки на прежних условиях из-за роста ключевой ставки, так как доходность по таким кредитам будет отрицательной, сообщили в банке ВБРР. Кредитные организации оставляют за собой право отозвать выдачу ипотеки, если с учетом выросшей процентной ставки обслуживание долга требует более 40% дохода заемщика, сообщил экономист, эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

  • В конце октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — c 13 до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления — оно «складывается выше ожиданий Банка России».
  • 15 сентября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых и отметил, что возвращение инфляции к показателю в 4% к 2024 году предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. 

Фото на обложке: Michael Dechev / Shutterstock

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