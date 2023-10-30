Банки стали отказывать заемщикам в ипотеке по утвержденным условиям

Банки стали отказывать гражданам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Примерно 30% граждан, получивших одобрение в августе-сентябре, не смогли взять кредит на утвержденных условиях, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Раньше условия по одобренным ссудам сохранялись три месяца. Теперь же, по словам Решетниковой, банки снижают размер одобренной суммы кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заемщика.

Она считает, доля отказов в кредитовании по ранее одобренным ипотечным заявкам, а также заявки, где банки будут пересматривать условия, будут расти.

Банки не могут долго сохранять одобренные заявки на прежних условиях из-за роста ключевой ставки, так как доходность по таким кредитам будет отрицательной, сообщили в банке ВБРР. Кредитные организации оставляют за собой право отозвать выдачу ипотеки, если с учетом выросшей процентной ставки обслуживание долга требует более 40% дохода заемщика, сообщил экономист, эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

В конце октября совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — c 13 до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления — оно «складывается выше ожиданий Банка России».

15 сентября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых и отметил, что возвращение инфляции к показателю в 4% к 2024 году предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

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