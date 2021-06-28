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Эксперт по личному бренду Овчаренко рассказала, почему Instagram Reels не заберет аудиторию у TikTok

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперт по личному бренду Евгения Овчаренко рассказала, почему Instagram Reels – введенная неделю назад функция по созданию коротких видео, не составит серьезной конкуренции TikTok. Также Овчаренко дала совет, почему стоит сделать упор на Reels именно сейчас.

Эксперт по личному бренду Овчаренко рассказала, почему Instagram Reels не заберет аудиторию у TikTok

По словам Овчаренко, Reels – всего лишь функция внутри Instagram, а TikTok – полноценная эко-система для создания контента со стикерами, музыкальной картотекой и продвинутым редактором.

«TikTok дает как увеличение охватов, уровня паблисити, так и возможность зарабатывать. На данный момент это единственная социальная сеть, где можно продвигаться бесплатно, только за счет контента, и набирать миллионную аудиторию», – сказала Евгения Овчаренко.

С другой стороны Reels очень эффективен именно сейчас, считает Овчаренко, потому что это единственный источник органического трафика для Instagram.

«Прошли те времена, когда можно было попасть в ленту рекомендаций и получить оттуда невероятный прирост аудитории – теперь набирать подписчиков можно только платными методами. И не факт, что ваши подписчики будут видеть ваш контент – Instagram искусственно режет охваты», – пояснила Евгения Овчаренко.

Пока Reels – новый формат, Instagram будет давать большие охваты для роликов, чтобы стимулировать создателей контента именно в нем, считает Овчаренко.

Евгения Овчаренко – эксперт и продюсер по личному бренду, основательница агентства в сфере медиа Pencil Group, создательница медиа-форума «3D Журналистика», спикер TEDx.

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Фото: wonder_woman / Instagram

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