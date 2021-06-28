Эксперт по личному бренду Овчаренко рассказала, почему Instagram Reels не заберет аудиторию у TikTok

Эксперт по личному бренду Евгения Овчаренко рассказала, почему Instagram Reels – введенная неделю назад функция по созданию коротких видео, не составит серьезной конкуренции TikTok. Также Овчаренко дала совет, почему стоит сделать упор на Reels именно сейчас.

По словам Овчаренко, Reels – всего лишь функция внутри Instagram, а TikTok – полноценная эко-система для создания контента со стикерами, музыкальной картотекой и продвинутым редактором.

«TikTok дает как увеличение охватов, уровня паблисити, так и возможность зарабатывать. На данный момент это единственная социальная сеть, где можно продвигаться бесплатно, только за счет контента, и набирать миллионную аудиторию», – сказала Евгения Овчаренко.

С другой стороны Reels очень эффективен именно сейчас, считает Овчаренко, потому что это единственный источник органического трафика для Instagram.

«Прошли те времена, когда можно было попасть в ленту рекомендаций и получить оттуда невероятный прирост аудитории – теперь набирать подписчиков можно только платными методами. И не факт, что ваши подписчики будут видеть ваш контент – Instagram искусственно режет охваты», – пояснила Евгения Овчаренко.

Пока Reels – новый формат, Instagram будет давать большие охваты для роликов, чтобы стимулировать создателей контента именно в нем, считает Овчаренко.

Евгения Овчаренко – эксперт и продюсер по личному бренду, основательница агентства в сфере медиа Pencil Group, создательница медиа-форума «3D Журналистика», спикер TEDx.

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Фото: wonder_woman / Instagram

