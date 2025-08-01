Ozon Банк запустил кредитные карты: до 1 млн ₽ лимита, кешбэк до 25% и ни копейки за обслуживание
После дебетовой истории Ozon Банк переходит к следующему этапу — кредитным картам. Условия щедрые: пользуйся деньгами до 78 дней без процентов, трать как хочешь — хоть онлайн, хоть в реальной жизни — и не плати ни за выпуск, ни за обслуживание.
- Новости
Финтех с акцентом на покупку
Теперь клиентам Ozon Банка доступен полноценный кредитный продукт. Подключить его можно в пару кликов: карта выпускается в виртуальном формате, по желанию — с доставкой пластика. Уже существующую карту можно «прокачать» до кредитной, не оформляя новую.
Руководство банка подчёркивает, что запуск — не спонтанное решение. Это результат длительной работы с пользовательским опытом и анализа обратной связи.
Что предлагает новый продукт
Возможности карты выглядят так:
- Обслуживание — навсегда бесплатное;
- До 78 дней — без процентов;
- Кредитный лимит — максимум 1 000 000 ₽;
- Процентная ставка рассчитывается под клиента;
- Минимальный взнос — 4% от текущего долга.
Есть и опции для тех, кто любит выгоду. Можно выбрать кешбэк — до 25% на популярные категории. Или — покупать товары на Ozon за символический рубль, используя накопленные баллы.
Как вписывается в стратегию Ozon
Кредитные карты становятся логичным продолжением линейки Ozon Банка. Уже действуют:
- дебетовые решения;
- вклады и накопительные счета;
- онлайн-кассы и бухгалтерия;
- интернет-эквайринг;
- продукты для малого бизнеса.
На текущий момент у банка — свыше 31,7 миллиона активных пользователей. Новый кредитный инструмент может серьёзно поднять их вовлечённость и увеличить средний чек.
Контекст
Финансовая инфраструктура маркетплейсов перестаёт быть вспомогательной. Раньше Ozon фокусировался на дебетовых сервисах и лояльности, теперь — пошёл глубже в банковский сегмент. Причина очевидна: конкуренция среди финтех-игроков растёт, и выигрывает тот, кто встроит свои продукты в повседневные действия пользователя.
Кредитка, которую можно использовать сразу после оформления — без визита в офис — и потратить прямо внутри Ozon, отвечает именно на этот тренд. Это не просто карта, это точка роста для всей экосистемы.
Фото на обложке: Just_Super / Getty Images
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Самое важное o 115-ФЗ»
- 1 21 млрд ₽: по оценке Яндекса, Yandex B2B Tech растет в 2 раза быстрее российского рынка корпоративных IT-решений Yandex Cloud и Яндекс 360 — на пике спроса 01 августа 14:01
- 2 Продажи рухнули на 98%: глава Jaguar Land Rover Адриан Марделл покидает пост после неудачного ребрендинга Компания осталась не только без выручки, но и без руководителя 01 августа 11:17
- 3 Маршрут в Дубай построен: СДЭК заходит на рынок Ближнего Востока Российские бренды получили доступ к аудитории стран Персидского залива 01 августа 09:00
- 4 4 млн ₽: «АльфаСтрахование» выплатит компенсацию пассажирам «Аэрофлота» Компания покроет более 950 отмен и задержек рейсов 31 июля 19:35