Ozon Банк запустил кредитные карты: до 1 млн ₽ лимита, кешбэк до 25% и ни копейки за обслуживание

После дебетовой истории Ozon Банк переходит к следующему этапу — кредитным картам. Условия щедрые: пользуйся деньгами до 78 дней без процентов, трать как хочешь — хоть онлайн, хоть в реальной жизни — и не плати ни за выпуск, ни за обслуживание.

Финтех с акцентом на покупку

Теперь клиентам Ozon Банка доступен полноценный кредитный продукт. Подключить его можно в пару кликов: карта выпускается в виртуальном формате, по желанию — с доставкой пластика. Уже существующую карту можно «прокачать» до кредитной, не оформляя новую.

Руководство банка подчёркивает, что запуск — не спонтанное решение. Это результат длительной работы с пользовательским опытом и анализа обратной связи.

Что предлагает новый продукт

Возможности карты выглядят так:

Обслуживание — навсегда бесплатное;

До 78 дней — без процентов;

Кредитный лимит — максимум 1 000 000 ₽;

Процентная ставка рассчитывается под клиента;

Минимальный взнос — 4% от текущего долга.

Есть и опции для тех, кто любит выгоду. Можно выбрать кешбэк — до 25% на популярные категории. Или — покупать товары на Ozon за символический рубль, используя накопленные баллы.

Как вписывается в стратегию Ozon

Кредитные карты становятся логичным продолжением линейки Ozon Банка. Уже действуют:

дебетовые решения;

вклады и накопительные счета;

онлайн-кассы и бухгалтерия;

интернет-эквайринг;

продукты для малого бизнеса.

На текущий момент у банка — свыше 31,7 миллиона активных пользователей. Новый кредитный инструмент может серьёзно поднять их вовлечённость и увеличить средний чек.

Контекст

Финансовая инфраструктура маркетплейсов перестаёт быть вспомогательной. Раньше Ozon фокусировался на дебетовых сервисах и лояльности, теперь — пошёл глубже в банковский сегмент. Причина очевидна: конкуренция среди финтех-игроков растёт, и выигрывает тот, кто встроит свои продукты в повседневные действия пользователя.

Кредитка, которую можно использовать сразу после оформления — без визита в офис — и потратить прямо внутри Ozon, отвечает именно на этот тренд. Это не просто карта, это точка роста для всей экосистемы.

Фото на обложке: Just_Super / Getty Images