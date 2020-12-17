Ozon снизит комиссии и упростит формирование тарифов для продавцов маркетплейса

С февраля 2021 года площадка онлайн-торговли Ozon изменит подход к формированию вознаграждения, которое площадка получает от партнеров маркетплейса. Новый подход включает снижение комиссии за продажу товаров и упрощение схемы формирования тарифов за логистику. Об этом Rusbase сообщил представитель Ozon.

В результате изменений средний размер комиссии за продажу на площадке сократится более чем в 2 раза. Новые комиссии составят от 4% до 15%. Для большинства категорий товаров процент за продажу составит 5% от стоимости товаров. Почти во всех категориях комиссия будет единой для всех товаров, которые в нее входят.

На данный момент комиссии для разных видов товаров находятся в диапазоне от 5% до 25%. При этом для большинства категорий продукции действует комиссия в 12%.

Минимальный порог комиссии будет отменен. Сейчас для всех категорий товаров предусмотрена минимальная сумма комиссии в рублях. По мнению компании, это может останавливать перед выходом на площадку продавцов недорогих товаров. Например, для одежды и аксессуаров актуальный минимальный порог комиссии составляет 125 рублей.

Тарифы на логистику с февраля следующего года будут формироваться из 3 составляющих:

обработка заказа,

перемещение в регион покупателя,

«последняя миля» — доставка в пункт выдачи, постамат или в руки клиенту.

Раньше оплата за доставку заказов выставлялась единой суммой, и, как отмечается, было не до конца прозрачно, из чего она складывается.

Перевозка до сортировочного центра Ozon внутри одного региона будет всегда бесплатной. По заявлению компании, это сделано, чтобы продавцы распределяли товары по разным складам Ozon, и доставка до покупателей в регионы стала быстрее.

Плата за перевозку между регионами — «магистраль» — будет зависеть от объема товаров, регионов отправки и доставки. Но для продавцов, которые хранят товары на складах Ozon, до конца июня 2021 года услуга будет платной только при перемещении товара из Москвы и Твери в регионы. Перевозки между остальными регионами и на склады в Москву будут бесплатными.

«Так наши партнеры успеют эффективно настроить логистику, распределить остатки и понять, на какие склады и сколько товаров поставлять наиболее выгодно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавцы, которые работают со склада Ozon, смогут сэкономить, распределив свои товары по разным региональным фулфилмент-центрам. Партнеры, торгующие со своего склада, смогут экономить, увеличивая количество товаров в посылке.

Для продавцов крупногабаритных товаров сохранится фиксированная стоимость за выполнение заказа как при продаже со склада Ozon, так и при работе со своего склада.

Ozon — крупная российская e-commerce площадок, на которой, по собственным данным, представлено около 9 млн товарных наименований более чем в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.

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