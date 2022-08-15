Объем параллельного импорта в Россию оценили в $6,5 млрд

С начала мая в Россию ввезли товаров по параллельному импорту на $6,5 млрд, оценили в Минпромторге. К концу года эта цифра может вырасти до $16 млрд, и это будет всего лишь 4% от суммы, на которую в Россию ввезли импортных товаров за весь 2021 год.
Оценку объема параллельного импорта «Интерфаксу» дал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров отметил, что исходя из прогноза по ежемесячным объемам параллельного импорта в $2-2,5 млрд, к концу 2022 года суммарная стоимость товаров, ввезенных в Россию таким способом, может составить $16 млрд. $16 млрд – это 4% от того ($380 млрд), что ввезли импортного в Россию за весь 2021 год.
В конце июля министр экономического развития Максим Решетников оценил объем параллельного импорта в $4 млрд. Исходя из этих данных, за две недели августа объем вырос на $2,5 млрд, или более, чем на 50%.
Ранее Мантуров назвал схему параллельного импорта «временным решением» и допустил ее отмену. Это будет происходить по мере появления на российском рынке отечественной продукции на замену импортной, отметил министр.
Эксперты высказали мнение, что механизм поставок товаров в Россию по параллельному импорту способен спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС.
Фото на обложке: Halfpoint /
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