8 июля состоится форум «Путь таланта 2021» от компании «Люди и коммуникации». Организаторы приглашают руководителей бизнеса, HR-специалистов и менеджеров. Для участия нужно зарегистрироваться.

В Москве пройдет форум по развитию потенциала сотрудников «Путь таланта 2021»