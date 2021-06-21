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В Москве пройдет форум по развитию потенциала сотрудников «Путь таланта 2021»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

8 июля состоится форум «Путь таланта 2021» от компании «Люди и коммуникации». Организаторы приглашают руководителей бизнеса, HR-специалистов и менеджеров. Для участия нужно зарегистрироваться.

В Москве пройдет форум по развитию потенциала сотрудников «Путь таланта 2021»

Спикеры из Coca-Cola, PepsiCo, Softline International, «Ростелеком» и других компаний обсудят:

  • как расширение полномочий увеличивает мотивацию;
  • каким образом конструкторы для обучения сотрудников повышают вовлеченность;
  • почему разнообразие в команде помогает удерживать перспективных работников;
  • как создать среду для развития сотрудников;
  • чем помогает классификатор профессий;
  • как управлять талантами через психотипы и другие вопросы.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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