Евгения Хрисанфова
8 июля состоится форум «Путь таланта 2021» от компании «Люди и коммуникации». Организаторы приглашают руководителей бизнеса, HR-специалистов и менеджеров. Для участия нужно зарегистрироваться.
В Москве пройдет форум по развитию потенциала сотрудников «Путь таланта 2021»Евгения Хрисанфова
Спикеры из Coca-Cola, PepsiCo, Softline International, «Ростелеком» и других компаний обсудят:
- как расширение полномочий увеличивает мотивацию;
- каким образом конструкторы для обучения сотрудников повышают вовлеченность;
- почему разнообразие в команде помогает удерживать перспективных работников;
- как создать среду для развития сотрудников;
- чем помогает классификатор профессий;
- как управлять талантами через психотипы и другие вопросы.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock
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