Платежная система PayPal с августа прекратит внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в России. С августа компания прекращает внутренние переводы в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на рынке и копию письма PayPal в ЦБ РФ.

Компания сохранит офис в Москве, но сосредоточится на трансграничных операциях российских пользователей.

«В 2019 году наша прибыль по внутрироссийским операциям составила всего 4%. Таким образом, мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществ», — говорится в письме Paypal к регулятору.

PayPal отмечает, что оценила деятельность в России в течение последних пяти лет и пришла к выводу: основные конкурентные преимущества связаны с международными платежами. Это переводы российских пользователей иностранным продавцам, а также международных клиентов российских компаний.

PayPal — крупнейшая электронная платежная система в мире. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

Обновление: Сотрудник службы клиентской поддержки PayPal в России сообщил РИА Новости, что официальной информации об ограничении денежных переводов внутри страны пока не поступало. По его словам, компания работает в обычном режиме.