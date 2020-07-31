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Pepsi, Lay’s и «Пятерочка» выпустили коллекцию платков

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Пятерочка», Pepsi и Lay’s выпустили лимитированную коллекцию платков. Чтобы получить аксессуар, пользователю нужно снять видео под трек Надежды Бабкиной и Тимати «Народный эксклюзив». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Pepsi.

Pepsi, Lay’s и «Пятерочка» выпустили коллекцию платков

Дизайн платков включает классические народные мотивы и минималистичные современные элементы. В нем сочетаются узоры хохломской росписи и надписи с имитацией эффекта аэрографии. Аксессуар сделан из хлопка.

«Вдохновением для дизайна аксессуаров послужил аутентичный стиль героев акции "Народный эксклюзив в "Пятерочке" — рэпера Тимати и народной артистки России Надежды Бабкиной, — сообщили в компании.

Чтобы получить платок, нужно снять видео под трек «Народный эксклюзив», показать в ролике собственный лук и выложить его в Instagram с хэштегом #НародныйЭксклюзив.

Лук должен соответствовать теме акции — это либо хип-хоп, либо русский народный стиль одежды.

Конкурс стартует 31 июля, последний день, когда можно выложить видео и стать участником, — 4 августа. Итоги будут подведены 12 августа.

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