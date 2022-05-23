Россиян предупредили о рисках согласия на обработку персональных данных

Юрист адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников рассказал о рисках согласия на обработку персональных данных. Перед согласием необходимо ознакомиться с содержанием и сравнить с реальными целями обработки.

У россиян также есть право отозвать согласие на обработку данных. Однако такой шаг не всегда влечет прекращение обработки, собщили «Известия».

Глеб Ситников также предупредил, что следует отличать отзыв согласия от уведомления о незаконной обработке ПД, так как последнее в отличие от отзыва в любом случае требует прекращения обработки и удаления данных. Гражданам стоит помнить, что отзыв ими согласия не всегда обязательно влечет полное удаление их данных из базы оператора.

Он также напомнил, что, например, согласие не требуется, если обработка происходит для заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных. Тем не менее многие компании собирают согласия и при заключении договоров.

Согласие должно содержать перечень данных, цели и сроки их обработки. В некоторых случаях согласие обязательно должно быть письменным. Например, для биометрических персональных данных. Самые строгие требования к содержанию согласия на обработку персональных данных у разрешенных для распространения.

Минцифры планирует ввести ответственность для компаний за неуведомление об утечках. Штрафы за них могут быть больше, чем за сам факт утечки. Размер оборотного штрафа для компаний за утечку персональных данных предлагается определить в размере 1% от их годового оборота.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении – до 500 тыс. рублей. Например, в 2021 году компания Oriflame заплатила 30 тыс. рублей штрафа за утечку данных 1,3 млн клиентов, а «Яндекс.Еду» в этом году оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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